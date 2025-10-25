درجلسه شورای ترافیک استان کرمان اعلام شد:کشته‌های درون‌ شهری استان در تصادفات نسبت به شش ماه مشابه سال قبل ۱۴درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راهور استان کرمان در دویست‌وسی‌وچهارمین جلسه شورای ترافیک استان گفت:در این جلسه بر ساماندهی معابر و فعال‌سازی دوربین‌های پایش تصویری تاکید شد.

وی افزود: در حوزه جاده‌ای نیز، شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی به ۵۶۳ نفر رسیده که این رقم نشان‌دهنده افزایش چهار درصدی نسبت به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ است.

معاون امور عمرانی استاندار هم با اشاره به بالا بودن آمار تلفات در شهر کرمان، اظهار داشت: فعال‌سازی تمام دوربین‌های پایش تصویری در بستر اینترانت به منظور رصد لحظه‌ای و دقیق تخلفات رانندگی از مهمترین راهکار‌ها برای کاهش تلفات است.

آیت اللهی موسوی ادامه داد: همچنین مقرر شد در صورت نیاز، سرعت کاه در معابر حادثه‌خیز نصب و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی تشدید شود.

وی از اجرای فنس کشی در بزرگراه‌ها برای کاهش تلفات عابران پیاده خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی در کرمان باید با هماهنگی شورای ترافیک انجام گیرد تا موجب ایجاد گره‌های ترافیکی نشود.

در این جلسه همچنین وضعیت ترافیکی محدوده‌های میدان شورا، میدان کوثر و محدوده راه‌آهن بررسی و مقرر شد چهار پارکینگ ویژه خودرو‌های سنگین در اطراف شهر کرمان احداث شود.