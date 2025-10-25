مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری در مهرماه با صدور و تمدید ۶۲ مجوز برای شرکت‌های فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدور مجوزهای افتا در مهرماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۶ درصد افزایش داشته و ۲۸ مجوز بیشتر صادر شده است.

همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا در ماه قبل با پنج درخواست اخذ مجوز به دلیل عدم احراز صلاحیت فنی موافقت نکرده است.

با توجه به رویکرد حمایتی مرکز مدیریت راهبردی افتا از شرکت‌های خصوصی، همچنین تعداد شش درخواست، علیرغم نداشتن شرایط فنی لازم برای اخذ مجوزهای مربوط، مورد مخالفت قرار نگرفتند و با فراهم کردن شرایط اصلاح درخواست، به متقاضیان برگشت داده شدند.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، پروانه‌های فعالیت برای شرکت‌های متقاضی را در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر می‌کند.