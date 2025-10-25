پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران، دارابودن پله فرار، تجهیزات اطفای حریق و پناهگاه را برای دریافت مجوز ساختوسازهای بلندمرتبه الزامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جعفر قمی اویلی مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران با اعلام اینکه تمامی پروژههای بلندمرتبهسازی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند، گفت: دارابودن پله فرار، تجهیزات آتشنشانی و پناهگاه در طرحهای ساختمانی برای دریافت مجوز ضروری است.
وی افزود: پس از رسیدن ساختوساز به ۶۰ درصد پیشرفت، پدافند غیرعامل بر اجرای دقیق این پیوست نظارت خواهد کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران از تشکیل قرارگاه زیستی در استان خبر داد و گفت: این قرارگاه در حوزههای درمان، دارو و امنیت غذایی فعال شده و بر انبارداری و توزیع دارو نظارت میکند.
وی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن ۴ هزار مدرسه و مرکز آموزشی استان تصریح کرد: برنامههای آگاهیبخشی و آموزشهای پدافند غیرعامل به مدارس این امکان را میدهد تا در برابر حوادث طبیعی و تهدیدات احتمالی آمادگی لازم را کسب کنند.
وی در پایان با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در مدیریت ذخایر حیاتی استان خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مرکبات کشور و ۱۳ درصد کالاهای اساسی وارداتی از طریق مازندران، تحت کنترل و حمایت این برنامهها قرار دارند.