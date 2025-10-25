پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپهدار عباسزاده با اشاره به تلاش شبانهروزی همکاران عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس در گرمای تابستان برای انجام تعمیرات اساسی در میدان مشترک پارس جنوبی گفت: از ۳۷ سکوی تولیدی، ۳۵ سکو در برنامه تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ قرار داشتند که به لطف پروردگار این برنامه بدون حادثه و بهصورت کامل انجام و حدود ۱۵۰ هزار نفرساعت فعالیت از سوی همکاران برای تکمیل این پروژه صرف شد.
وی با بیان اینکه برنامه تعمیرات اساسی امسال از اواخر فروردین آغاز شد و تا ۲۷ مهر ادامه داشت، افزود: این اقدامها، شرکت نفت و گاز پارس را برای انجام تعهدات تولیدی در فصل سرد آماده کرده است.
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس در خصوص شاخصترین اقدامهای تعمیرات اساسی سکوهای دریایی میدان مشترک پارس جنوبی توضیح داد: امسال در کنار کارهای همیشگی، سه پروژه مهم انجام شد. نخست، تعویض سیستم برق اضطراری (UPS) سکوهای فازهای ۶ و ۷ که در سالهای گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود. فعالیت دوم مربوط به تکمیل پروژه همفشارسازی گاز در سکوهای فازهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ بهرهبرداری از آن بود. پروژه سوم نیز تعویض شیرهای ۳۲ اینچ خروجی سکوهای فازهای ۹ و ۱۰ بود که با نصب شیرهای جدید، ایمنی کامل این سکوها محقق شد.
وی با قدردانی از تلاش همه همکاران در اجرای موفق تعمیرات اساسی تأکید کرد: این اقدامها در کنار تعمیرات روتین سکوها، نقشی اساسی در پایداری تولید و ایمنی سکوها دارد.
انجام دقیق و به موقع تعمیرات اساسی، پایداری برداشت گاز و تأمین انرژی مورد نیاز کشور از میدان پارس جنوبی در فصل سرد را تضمین میکند. این میدان مشترک نهتنها تأمینکننده بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور است، بلکه با ارسال خوراک به پالایشگاههای گازی عسلویه و واحدهای پتروشیمی پاییندستی، نقشی تعیینکننده در تولید فرآوردههای راهبردی کشور دارد. حدود ۴۰ درصد بنزین تولیدی ایران بهصورت غیرمستقیم از میعانات گازی تولیدی این میدان در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین میشود.