مسعود زارع، مربی کاراته استان فارس، با حکم رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به‌عنوان سرمربی تیم ملی کاتای آقایان در بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با پیشنهاد رئیس انجمن کاراته ناشنوایان و تأیید شورای فنی فدراسیون، مسعود زارع، مربی استان فارسی، از سوی رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به‌عنوان سرمربی تیم ملی کاتای آقایان ناشنوایان تا پایان بیست‌ و پنجمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۵ توکیو منصوب شد.

بیست‌ و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ورزش‌های ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر در توکیو ژاپن برگزار می شود و تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران با ترکیب ۸ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

مسعود زارع پیش از این نیز در رقابت‌های جهانی ناشنوایان ۲۰۲۴ مالزی مسئولیت مربیگری تیم اعزامی را بر عهده داشت.

در کارنامه مربیگری او، هدایت تیم‌های ملی رده سنی امید در رقابت‌های جهانی اسپانیا و مربیگری در مسابقات رده‌های پایه قهرمانی آسیا به میزبانی شائوگوان چین ثبت شده است.