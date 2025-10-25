به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛داریوش حسن‌نژاد گفت:هفت هزار و ۶۷۱ حلقه چاه آب دارای پروانه بهره‌برداری در استان وجود دارد که حجم برداشت آب از این چاه ها بیش از ۷۵۵ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود همچنین ۱۰ هزار و ۲۲۱ دهنه چشمه و یکهزار و ۶۶۳ رشته قنات در استان وجود دارد و سالانه حجم تخلیه آب چشمه‌ها و قنات‌های استان ۹۸۲ میلیون مترمکعب است.

حسن‌نژاد با اشاره به یکهزار و ۵۸۸ حلقه چاه‌ غیرمجاز آب در استان بیان کرد: برآورد حجم برداشت سالانه ی آب چاه‌های غیرمجاز در استان هم بیش از ۵۵ میلیون مترمکعب است.