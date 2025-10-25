پخش زنده
برگزاری نخستین دوره انتخابات شورای ورزش دانش آموزی به توسعه ورزش در آموزش و پرورش و بین دانش آموزان کمک قابل توجهی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یکی از نکات با اهمیت این شورا حضور فعال دانش آموزان در فعالیتهای متعدد ورزشی، همراه با کشف استعدادهای مختلف ورزشی است که در داخل مدارس میتوان به آن رسید.
در این انتخابات در هر مدرسه ۴ نفر از نامزدها با رای دانش آموزان انتخاب میشوند و در حوزههای مختلف ورزشی فعالیت خواهند داشت.
نخستین دوره انتخابات شورای ورزش دانش آموزی به صورت الکترونیکی در سراسر مدارس کشور در حال برگزاری و اصفهان یکی از استان پیشتاز در این حوزه است.