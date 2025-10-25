انجام بیش از ۴۳ هزار بازرسی کارگاهی در استان البرز
در ششماهه نخست امسال، ۴۳ هزار و ۲۵۰ فقره بازرسی کارگاهی توسط بازرسان شعب از کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی در سطح استان البرز انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مدیرکل تأمیناجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه بیش از ۳۳ هزار کارگاه فعال مشمول قانون تأمیناجتماعی در استان البرز فعالیت دارند، اظهار داشت: این بازرسیها به منظور صیانت از حقوق بیمهشدگان، شناسایی کارگران بیمهنشده و اجرای ماده ۴۷ قانون تأمیناجتماعی انجام شده است و علاوه بر بازرسیهای مرتبط با کارگران ساختمانی، قالیبافان و بازرسیهای تحقیقی است که بهصورت مجزا انجام میپذیرد.
داوود سعد زاده با تأکید بر اینکه بازرسان سازمان با دقت، بیطرفی و استناد به اسناد و مدارک ارائهشده توسط کارفرما یا کارگران عمل میکنند، افزود:آگاهیبخشی درباره حقوق و تکالیف قانونی و ارائه اطلاعات درست به کارفرمایان و کارگران از مهمترین وظایف بازرسان در حین انجام مأموریتهای میدانی است.
وی با بیان اینکه این سازمان در کنار صیانت از حقوق کارگران، از کارفرمایان تلاشگر در جهت توسعه اشتغال پایدار نیز حمایت میکند، تصریح کرد: برای تسهیل دسترسی بیمهشدگان و کارفرمایان به خدمات بیمهای، سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir راهاندازی شده است که امکان مشاهده نتایج بازرسیها، ثبت درخواست بازرسی، ثبت اعتراض و پیگیری فرآیند بازرسیها بهصورت برخط و رایگان را فراهم میکند.
سعدزاده افزود: فرایند بررسی درخواستها در این سامانه به گونهای طراحی شده که بهصورت پیوسته و سریع از طریق ارجاع از ادارهکل استان به شعب مربوطه و سپس تخصیص به بازرس انجام میشود.
مدیرکل تأمیناجتماعی البرز در ادامه گفت: ارسال لیستهای خلاف واقع یا بیمهگریزی از مصادیق تخلف محسوب میشود و برابر ماده ۹۷ قانون تأمیناجتماعی با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در حال حاضر بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت استان البرز تحت پوشش تأمیناجتماعی هستند و خدماترسانی به این جامعه هدف از طریق ۹ شعبه اصلی و ۷ واحد کارگزاری رسمی در حال انجام است.