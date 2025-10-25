پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از شروع به شکار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مختار خانی در این خصوص گفت:ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، بر اساس گزارشهای مردمی مبنی بر وقوع تخلف در ۷ کیلومتر نوار مرزی منطقه مارمیشو بلافاصله وارد عمل شده و موفق به دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار شدند.
وی افزود: از متخلفین دو قبضه اسلحه شکاری، تعدادی فشنگ و دیگر ادوات شکاری کشف و ضبط شد.
خانی همچنین تصریح کرد: این افراد پس از تکمیل پرونده، جهت پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از عموم مردم و هم استانیهای عزیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.