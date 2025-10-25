رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از شروع به شکار در این شهرستان خبر داد.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز قبل از شروع به شکار در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مختار خانی در این خصوص گفت:ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، بر اساس گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع تخلف در ۷ کیلومتر نوار مرزی منطقه مارمیشو بلافاصله وارد عمل شده و موفق به دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار شدند.

وی افزود: از متخلفین دو قبضه اسلحه شکاری، تعدادی فشنگ و دیگر ادوات شکاری کشف و ضبط شد.

خانی همچنین تصریح کرد: این افراد پس از تکمیل پرونده، جهت پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از عموم مردم و هم استانی‌های عزیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.