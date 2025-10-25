

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بازسازی و مقاوم مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: در شش ماهه اول امسال ۴ هزار فقره پرونده تسهیلات مسکن روستایی برای احداث مسکن مقاوم در روستا‌های کهگیلویه و بویراحمد به بانک‌های عامل معرفی شد.

سهراب اصالت زاده سقف پرداخت تسهیلات به هر متقاضی را ۴۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این تسهیلات با سود ۵ درصد و باز پرداخت ۲۰ ساله به افراد واجد شرایط با اولویت طرح جاونی جمعیت در روستا‌های استان پرداخت می‌شود.

اصالت زاده با بیان اینکه از ۴ هزار فقرع پرونده متقاضیان معرفی شده با بانک‌های عامل حدود هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات دریافت و در حال ساخت است، اضافه کرد: از این تعداد ۲۰۰ واحد مسکونی احداث و به بهره برداری رسیده و مابقی نیز در حال ساخت است.

وی از اولویت مسولان طرح جوانی جمعیت برای پرداخت این تسهیلات خبر داد و گفت: تاکنون ۴۰۰ فقره تسهیلات به افراد واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.

معاون بازسازی و مقاوم مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه طبق برنامه زمان بندی مابقی این ۴ هزار فقره تسهیلات تا پایان امسال به متقاضیان ساخت مسکن روستایی در استان پرداخت می‌شود، ادامه داد: پیش بینی می‌شود در این طرح همه ۴ هزار واحد مسکونی نیمه اول سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهره برداری برسد.