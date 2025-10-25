پخش زنده
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسدآباد گفت: در ۱۲ واحد خدمات سفر شهرستان اسدآباد ۹۰ نفر مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسدآباد گفت: ایجاد اقامتگاههای گردشگری با هدف جذب گردشگر و توسعه روستا نقش مهمی در درآمد پایدار روستائیان دارد / در شهرستان اسدآباد ۱۲ واحد خدمات سفر فعالیت دارند.
کامران اکبری شایگان افزود :در حال حاضر ۱۲ واحد خدمات سفر شامل سفره خانههای سنتی، مجتمعهای گردشگری، خانههای بوم گردی و مهمانسراها در اسدآباد با ایجاد اشتغال ۹۰ نفری فعالیت دارند.
وی افزود:روستای ملحمدره به دلیل نزدیکی به شهر اسدآباد و بافت پلکانی یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی است که در حال حاضر یک سفره خانه سنتی، یک مجتمع گردشگری و یک خانه بومگردی در این روستا به مسافران و گردشگران خدمات رسانی میکنند.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسدآباد یادآور شد:در حال حاضر به دلیل حمایت از کسب و کار روستایی و توسعه گردشگری در روستاها اقدام به صدور مجوز رایگان و تسهیلات کم بهره داریم که باعث رشد واحدهای خدمات سفر در شهرستان شده و چند سرمایه گذار به تازگی اقدام به فعالیت در این حوزه داشتند.