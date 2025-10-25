پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد اقامه نماز مازندران از تدوین سند تحول اقامه نماز در استان خبر داد و گفت: عملکرد ۱۱۰ دستگاه اجرایی در حوزه نماز از طریق سامانه «سجاده» رصد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام ابراهیمی دبیر ستاد اقامه نماز مازندران، از تدوین سند تحول اقامه نماز در استان خبر داد و گفت: برنامههای اختصاصی و عمومی برای ارتقای جایگاه نماز در دستگاههای اجرایی به کار گرفته میشود.
وی افزود: عملکرد ۱۱۰ دستگاه اجرایی استان بر اساس تفاهمنامه و سند تحول اقامه نماز بررسی میشود و ارزیابی این عملکردها از طریق سامانه «سجاده» انجام میگیرد.
دبیر ستاد اقامه نماز مازندران تصریح کرد: در دوازدهمین اجلاسیه نماز استان، از افراد تلاشگر و دستگاههای برتر در حوزه ترویج فرهنگ نماز تقدیر خواهد شد.
حجتالاسلام ابراهیمی با اشاره به برگزاری یازدهمین اجلاسیه نماز در هفتم آبان ماه در تنکابن، خاطرنشان کرد: محورهای اصلی این اجلاسیه شامل "اقامه نماز و مادران و فرزندان" و "فناوری نوین" است که در سطح استانها نیز جریانسازی میشود.
وی در ادامه از آمادگی یک سرمایهگذار برای احداث مسجد در ورودیهای ساری خبر داد و گفت: از خیران زمین درخواست میشود زمینهای خود را در اختیار این سرمایهگذار قرار دهند تا امکان ساخت مسجد در ورودیهای مرکز استان فراهم شود.
دبیر ستاد اقامه نماز مازندران در پایان تأکید کرد: پیام سالانه مقام معظم رهبری به اجلاسیه نماز، فصلالخطاب تمام فعالیتهای ترویج و اقامه نماز در استان است.