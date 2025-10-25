رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط گفت: کارشناسان این اداره با هدف ارتقای نظارت بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، از واحد‌های صنعتی این شهرستان پایش و بازدید به‌عمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛وحید کاظمی افزود: در این بازدید، وضعیت زیست‌محیطی فعالیت واحد‌های تولیدی از جمله نحوه مدیریت پسماند، پساب، میزان انتشار آلاینده‌ها و رعایت ضوابط قانونی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی اظهار کرد: کارشناسان حاضر ضمن گفت‌و‌گو با مسئولان فنی واحدها، با هدف تأکید بر مسئولیت‌پذیری صنایع در قبال محیط زیست، عملکرد آنها را در چارچوب شاخص‌های زیست‌محیطی ارزیابی کردند.

کاظمی افزود، باتوجه به آغاز فصل سرما و بروز پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده، نظارت بر واحد‌های تولیدی و صنعتی که ذرات محیطی و گاز‌های خروجی از دودکش دارند تشدید میگردد.