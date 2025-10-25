پخش زنده
شبکه افق در دهمین هفته از «سینما افق»، ۶ فیلم سینمایی در گونههای سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای سینمایی «ضد»، «طلا و مس»، «مهران»، «ایستاده در غبار»، «بیست و یک روز بعد» و «کارو»، از امروز تا پنج شنبه ۸ آبان ، از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی «امیرعباس ربیعی»، امشب پخش می شود.
داستان فیلم «ضد» درباره عامل نفوذی مجاهدین در حراست حزب جمهوری اسلامی است. سعید مرد توداری است که برای مجاهدین کار میکند. پس از حادثهای او به صورت تصادفی دوباره با عشق دوران جوانی اش ملاقات میکند. سعید مأمور میشود تا شهید بهشتی را ترور کند. از طرفی رابطهی پر از رمز و راز سعید و بیتا ...
مهدی نصرتی، لیلا زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی، مهشید جوادی، مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی و شیرین آقاکاشی در فیلم سینمایی «ضد» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «طلا و مس» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، یک شنبه ۴ آبان پخش خواهد شد.
این فیلم زندگی یک جوان روحانی و همسرش را بیان میکند که با صفا و ایمان در کنار ۲ کودک خود زندگی میکنند. آنها به دلیل محبت و آرامشی که در زندگی خود دارند هیچ کمبودی را حس نمیکنند تا این که به ناگهان زن دچار بیماری شدیدی میشود و به دلیل بستری در بیمارستان همسر و کودکانش را با مشکلات بسیار تنها میگذارد. پس از مدتی که از برگشتن او به خانه و زندگی بسیار سخت بر آنها میگذرد زن به این نتیجه میرسد که باید برای همسرش فرد مناسبی پیدا کند، اما با تمسخر او مواجه میشود و ...
بهروز شعیبی، نگار جواهریان، سحر دولتشاهی، رضا رادمنش و جواد عزتی در فیلم سینمایی «طلا و مس» نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «مهران» به کارگردانی «رقیه توکلی»، دوشنبه ۵ آبان پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: پدر مهران در جبهه پزشک است و مهران که سه سال پیش مادرش را از دست داده با پدر بزرگش زندگی میکند. پدر خانوادهای از کردهای شهر مهران را که هم بر اثر جنگ آواره شدهاند و هم پدر خانواده نیاز به جراحی دارد به منزل پدرش میفرستد تا آنجا مستقر شوند و پدر بزرگ به آنها کمک کند تا بیماری پدر خانواده برطرف شود. حضور این خانواده کمی جای خالی پدر و مادر را برای مهران پر میکند، اما عمه خانم به دنبال پیدا کردن همسری برای پدر مهران است. مهران تصمیم میگیرد که خودش برای خودش مادر مناسبی پیدا کند که ...
سجاد اسماعیلی، باسط رضایی، امیررضا وزیری، محمد مهدی میرحسینی، معصومه قاسمیپور، شیما میرعربشاهی و فاطمه مجیبیان در فیلم سینمایی «مهران» هنرنمایی کردهاند.
«ایستاده در غبار»، به کارگردانی «محمدحسین مهدویان»، دیگر فیلمی است که سه شنبه ۶ آبان پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: احمد متوسلیان که دوران نوجوانیاش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگتر شده، فرمانده لشکری میشود که باید در دروازههای خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگها دورتر از مرزهای ایران رقم میخورد و ...
هادی حجازیفر، امیرحسین هاشمی، سوده ازقندی، فرهاد فداکار و عماد محمدی در فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی «سیدمحمدرضا خردمندان»، چهارشنبه ۷ آبان پخش می شود.
این فیلم داستان پسری نوجوان به نام مرتضی است که بعد از فوت پدرش همراه مادر بیمار و برادر کوچکش زندگی میکند. مادر مرتضی از راه شستن و اتو کردن لباسهای مردم امرار معاش میکند و درگیر بیماری سختی است. مرتضی آرزو دارد فیلمساز شود و قصهای هم برای این کار دارد، اما روزی که برای اجاره دوربین از مادرش پول گرفته، برای گرفتن داروی مادرش به داروخانه هم میرود و میفهمد مادرش داروی گران قیمتی دارد که اگر آن را استفاده نکند، فلج خواهد شد. مرتضی ابتدا فیلمنامه اش را میفروشد و سپس راههای مختلفی همچون بازی کامپیوتری و .. برای کسب پول امتحان میکند که ...
ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، سینا رازانی، جلال فاطمی، مهدی قربانی و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، پنج شنبه ۸ آبان پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: میمی (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سالهای دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی میکند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند، اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. میمی شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان میشود و میمی شیلان به شهر میرود تا برای او هدیهای بخرد، اما وقتی به روستا باز میگردد، متوجه میشود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبههها قاطر جا به جا میکرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. میمی شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه میافتد، اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی میشود. شیلان در کوه پناه میگیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه میافتد و کامیون را پیدا میکند، اما ...
مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کردهاند.
شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.