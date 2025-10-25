مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد: میان‌وعده‌ها باید شامل مواد مغذی و انرژی کافی باشند تا نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای غذایی کودکان و دانش آموزان ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، یوسف نقیایی، با اشاره به اهمیت میان وعده‌ها گفت:میان‌وعده‌ها باید شامل مواد مغذی و انرژی کافی باشند تا نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای غذایی کودکان ایفا کنند.

وی افزود:صبحانه یکی از مهم‌ترین وعده‌های اصلی است که تأثیر مستقیم بر تمرکز و یادگیری دانش‌آموزان دارد و بهتر است در منزل یا مدرسه مصرف شود. ساندویچ‌ها و غذاهای خانگی، گزینه‌های مناسب و کامل برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای کودکان هستند.

مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد، ادامه داد:در میان‌وعده‌ها، استفاده از میوه‌ها، مغزها و ساندویچ‌های خانگی توصیه می‌شود؛ زیرا علاوه بر تأمین انرژی، ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز کودکان را فراهم می‌کنند.

نقیایی درباره مواد غذایی ناسالم هشدار داد و گفت:مصرف غذاهای فرآوری‌شده مانند سوسیس و کالباس و خوراکی‌های فاقد پروانه و کد بهداشتی می‌تواند سلامت و تمرکز دانش‌آموزان را به خطر بیندازد و مشکلات جدی در درازمدت ایجاد کند.

وی همچنین بر اهمیت پایگاه‌های تغذیه سالم در مدارس تأکید کرد و افزود:مدارس باید مطمئن شوند که غذاهای ارائه‌شده سالم، بسته‌بندی شده و دارای کد بهداشتی هستند و دانش‌آموزان به سمت دریافت این نوع غذاها تشویق شوند.