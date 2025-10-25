پخش زنده
مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت : برای نخستینبار محصولات فرعی حاصل از تولید ورق گرم شرکت فولاد اکسین خوزستان در بورس کالای ایران عرضه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لندی با اعلام خبر عرضه محصولات فرعی حاصل از تولید ورق فولاد اکسین در بورس کالا گفت: پس از انجام چندین مرحله مذاکره و تبادل مدارک و مستندات با شرکت بورس کالای ایران، مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس کالا برای پذیرش و عرضه محصولات فرعی شامل سرورق، کنار ورق و پوسته اکسیدی اخذ شد و از اواخر شهریور ماه عرضه این محصولات در بورس کالا آغاز گردید.
وی افزود: این اقدام در راستای توسعه سبد عرضه محصولات شرکت، مدیریت بهینه منابع و ایجاد ارزش افزوده از محصولات جانبی فرآیند نورد ورق گرم انجام شد که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان خاطرنشان کرد: عرضه موفق این محصولات علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای شرکت، زمینه تنوعبخشی به بازار مصرف و افزایش شفافیت در معاملات را فراهم کرده است. انتظار میرود صنایع پاییندستی نیز در ماههای آینده استقبال بیشتری از این عرضهها داشته باشند.
مهندس لندی افزود: تاکنون حدود ۹ هزار تن از این محصولات در بورس کالا عرضه و به فروش رسیده و روند عرضه با توجه به استقبال خریداران در هفتههای آتی نیز ادامه خواهد یافت.