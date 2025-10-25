پخش زنده
امروز: -
مهدی حاجی موسایی، نماینده وزن منفی ۶۳ کیلوگرم تکواندو کشورمان، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ چین راه یافت.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در چین، مهدی حاجی موسایی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم برابر جون جانگ از کره جنوبی به میدان رفت و در یک دیدار حساس و دیدنی توانست با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز شود و به دیدار پایانی راه یابد.
با این نتیجه، مدال نقره حاجی موسایی قطعی شد و او برای کسب نشان طلا باید در فینال با محمد خلیل جندوبی از تونس مبارزه کند.