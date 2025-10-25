به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در چین، مهدی حاجی موسایی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم برابر جون جانگ از کره جنوبی به میدان رفت و در یک دیدار حساس و دیدنی توانست با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز شود و به دیدار پایانی راه یابد.

با این نتیجه، مدال نقره حاجی موسایی قطعی شد و او برای کسب نشان طلا باید در فینال با محمد خلیل جندوبی از تونس مبارزه کند.