شرکت پتروشیمی شیمی بافت در ادامه روند رشد ۶۶۱ درصدی میزان سودخالص خود در طی سه سال گذشته، توانست در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ میزان سود خالص خود را به میزان ۱۴۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بررسی عملکرد مالی شش‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد سود خالص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است. همچنین، شرکت موفق به تحقق ۱۰۵ درصدی بودجه مصوب سالانه خود شده است.

بر اساس این گزارش، رشد۱۴۶ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه و تحقق ۱۰۵ درصدی برنامه شش ماهه ناشی از افزایش درآمد‌های عملیاتی، مدیریت بهای تمام شده و بازاریابی هدفمند و موثر منجر به افزایش شاخص‌های سودآوری شرکت شده است.

شایان ذکر است که پتروشیمی شیمی بافت با دستیابی به این موفقیت، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از سودآورترین شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (PIIC) تثبیت کرده و با تداوم برنامه‌های بهبود عملکرد و کنترل هزینه‌ها در نیمه دوم سال نیز، روند صعودی سودآوری خود را حفظ کند.