به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در راستای حفظ پایداری عرضه بنزین و جلوگیری از اتلاف وقت در جایگاه‌ها و صف‌های طولانی، استفاده از کارت سوخت شخصی راهکاری برای مصرف بهینه، مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است.

وی افزود: پیرو اطلاع رسانی‌های مکرر قبلی، با توجه به مفاد تکلیفی قانون بودجه سال (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) به منظور ساماندهی و بهبود نظام توزیع و بهینه سازی مصرف سوخت، مقرر شده توزیع بنزین تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۹۵ درصد با کارت استفاده از کارت سوخت شخصی وسایط نقلیه انجام و صرفا ۵ درصد آن از طریق کارت آزاد موجود در جایگاه‌ها به رانندگان عرضه شود.