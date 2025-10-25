پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: توصیه میشود هم استانیها به منظور مدیریت بهینه مصرف سوخت، از کارت سوخت شخصی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در راستای حفظ پایداری عرضه بنزین و جلوگیری از اتلاف وقت در جایگاهها و صفهای طولانی، استفاده از کارت سوخت شخصی راهکاری برای مصرف بهینه، مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است.
وی افزود: پیرو اطلاع رسانیهای مکرر قبلی، با توجه به مفاد تکلیفی قانون بودجه سال (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) به منظور ساماندهی و بهبود نظام توزیع و بهینه سازی مصرف سوخت، مقرر شده توزیع بنزین تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۹۵ درصد با کارت استفاده از کارت سوخت شخصی وسایط نقلیه انجام و صرفا ۵ درصد آن از طریق کارت آزاد موجود در جایگاهها به رانندگان عرضه شود.