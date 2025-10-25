به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصیریان با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های عبور عابران پیاده در رشت افزود: ۴۳ درصد تصادفات در معابر درون‌شهری مربوط به عابران پیاده است.

وی افزود: در مرکز استان ۳۴ پل عابر پیاده داریم که تنها ۱۴ پل مکانیزه شده و از این تعداد هم فقط پل جانبازان فعال است که آن هم بعد از ساعت ۱۹ بسته می‌شود، در نتیجه عابر پیاده ناچار است از خیابان عبور کند که بسیار حادثه‌خیز است.

رئیس پلیس راهور گیلان با بیان اینکه این موضوع در شورای ترافیک استان با حضور استاندار مطرح و دستورات لازم هم صادر شده است گفت: امیدواریم با تکمیل مکانیزه‌سازی پل‌ها و اصلاح معابر، زمینه کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عابران فراهم شود.

سرهنگ نصیریان در ادامه به پروژه‌های شهری اشاره کرد و گفت: تقاطع‌های غیرهمسطح و اصلاح هندسی‌ها، اثر کوتاه‌مدت در روان‌سازی ترافیک دارند، اما راهکار اصلی، تکمیل رینگ کمربندی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای طرح‌های ترکیبی مدیریت ترافیک است.