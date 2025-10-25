به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فهیمه راستی کارشناس هواشناسی استان کرمان درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: از امروز تا اواسط هفته جاری پدیدۀ غالب در مناطق جنوب شرقی، شمال غربی و برخی از مناطق جنوب استان وزش باد گاهی همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی افزود:این پدیده در مناطق مذکور موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار خواهد شد.

در سایر مناطق استان تا پایان هفته جوی نسبتاً آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.