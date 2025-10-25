مهر امسال آتش‌نشانان به ۴۷۸ مورد حریق و ۶۳۸ مورد حادثه رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در ماه گذشته، ۳هزار و ۴۱۵ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) مستقر در ۳۲ ایستگاه به ۴۷۸ مورد حریق و ۶۳۸ مورد حادثه رسیدگی کردند.

جابر خوشگرد با اشاره به اینکه ۱۴۳ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش نشانان صورت گرفت اضافه کرد: در ماهی که گذشت ۲۸۹ مورد نجات یافته، ۸۶ مصدوم و ۱۶ فوتی در حوادثی که رقم خورد داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در بین ۳۲ ایستگاه عملیاتی، بیشترین ماموریت در ایستگاه ۲ با ۹۱ ماموریت، ایستگاه ۱۴ با ۸۲ ماموریت و ایستگاه ۲۲ با ۷۶ ماموریت صورت گرفت، افزود: همچنین در این مدت ۴۰ مورد استعلام در زمان صدور، اصلاح و تمدید پروانه و یا شروع عملیات و ۱۰۵ مورد استعلام در زمان صدور پایانکار صادر شد.