پخش زنده
امروز: -
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از آغاز پویش ملی به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدیپور با بیان اینکه خوزستان سرزمین پیشگامان مدرسهسازی کشور است، گفت: عزم ملی برای اجرای عدالت آموزشی و آیندهای روشن برای دانشآموزان آغاز شده و اجرا و تحقق این پویش نیازمند همراهی و همکاری خیران و نیکوکاران عرصه مدرسه سازی استان است.
وی افزود: پویش ملی «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» با هدف تحقق عدالت آموزشی، رفع کمبود فضاهای آموزشی و توسعه زیرساختهای مدارس در مناطق کمبرخوردار استان با مشارکت جامعه خیران مدرسهساز و با پشتیبانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام خواهد شد و به نمادی از همبستگی، نوعدوستی و باور عمیق مردم ایران به جایگاه آموزش در ساخت آیندهای بهتر تبدیل میشود.
سعیدیپور تاکید کرد: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان با مشارکت خیران، گروههای جهادی و نهادهای مردمی، اجرای این پویش را فرصتی ارزشمند برای توسعه عدالت آموزشی به ویژه در نقاط کمبرخوردار استان میداند.
مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان با بیان اینکه خیران مدرسه سازی استان تا کنون ۱۵ همت برای ساخت مدرسه کمک کردند، ادامه داد: سایت استانی بساز مدرسه برای کمک همه مردم راه اندازی شده و روند ساخت مدرسه قابل مشاهده است.
خیران میتوانند با ارسال عدد یک به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا از طریق شمارهگیری #۲۴* در این پویش ملی شرکت کنند.
طبق اعلام معاون وزیر آموزش و پرورش شهرستانهای اهواز، باوی و کارون در خوزستان با کمبود شدید فضای آموزشی روبهرو هستند.