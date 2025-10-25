به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر، در سال ۱۴۰۳ طول شبکه فیبر نوری (کشوری و منطقه‌ای) با افزایش ۳ هزار و ۶۶۱ کیلومتر به ۳۴ هزار و ۹۷۶ کیلومتر رسید.



همچنین در این مدت، طول خطوط شبکه انتقال با افزوده شدن ۶۹۵ کیلومتر مدار جدید و خطوط فوق‌توزیع با افزایش هزار و ۳۴۵ کیلومتر مدار، به ترتیب به ۵۶ هزار و ۷۲۰ کیلومتر و ۷۸ هزار و ۸۵۷ کیلومتر افزایش یافته است.



گفتنی است، ظرفیت پست‌های شبکه انتقال برق کشور نیز با افزایش ۵ هزار و ۵۰۰ مگاولت‌آمپر و پست‌های فوق‌توزیع با افزایش ۴ هزار و ۷۲۷ مگاولت‌آمپر، به ترتیب به ۱۹۷ هزار و ۷۶۴ مگاولت‌آمپر و ۱۳۲ هزار و ۲۸۰ مگاولت‌آمپر رسیده است.



همچنین براساس این اعلام، حجم طرح های در دست اقدام صنعت برق در سال ۱۴۰۳ شامل ۹ هزار و ۹۹ کیلومتر خطوط و ۳۷ هزار و ۱۵۷ مگاولت‌آمپر ظرفیت پست‌های شبکه انتقال و فوق‌توزیع اعلام شده است.