معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر از انتشار آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۱۴۰۳ ویژه بخش انتقال نیروی برق در سایت رسمی آمار صنعت برق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر، در سال ۱۴۰۳ طول شبکه فیبر نوری (کشوری و منطقهای) با افزایش ۳ هزار و ۶۶۱ کیلومتر به ۳۴ هزار و ۹۷۶ کیلومتر رسید.
همچنین در این مدت، طول خطوط شبکه انتقال با افزوده شدن ۶۹۵ کیلومتر مدار جدید و خطوط فوقتوزیع با افزایش هزار و ۳۴۵ کیلومتر مدار، به ترتیب به ۵۶ هزار و ۷۲۰ کیلومتر و ۷۸ هزار و ۸۵۷ کیلومتر افزایش یافته است.
گفتنی است، ظرفیت پستهای شبکه انتقال برق کشور نیز با افزایش ۵ هزار و ۵۰۰ مگاولتآمپر و پستهای فوقتوزیع با افزایش ۴ هزار و ۷۲۷ مگاولتآمپر، به ترتیب به ۱۹۷ هزار و ۷۶۴ مگاولتآمپر و ۱۳۲ هزار و ۲۸۰ مگاولتآمپر رسیده است.
همچنین براساس این اعلام، حجم طرح های در دست اقدام صنعت برق در سال ۱۴۰۳ شامل ۹ هزار و ۹۹ کیلومتر خطوط و ۳۷ هزار و ۱۵۷ مگاولتآمپر ظرفیت پستهای شبکه انتقال و فوقتوزیع اعلام شده است.