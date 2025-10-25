با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی، سومین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دراین جشنواره استاندار کرمان گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی نه‌تنها در معرفی محصولات محلی و جذب سرمایه‌گذاران مؤثر است، بلکه موجب افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی مردم نیز می‌شود.

محمدعلی طالبی افزود: در کنار برندسازی برای خرمای کلوته، باید بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در اصلاح نخلستان‌ها، نگهداری، فرآوری و صنایع جانبی مرتبط فراهم شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب مردم منطقه گردد.

وی گفت: رویداد‌ها باید بر پایه ظرفیت‌های بومی و فرهنگی هر منطقه طراحی شوند تا علاوه بر معرفی توانمندی‌های اقتصادی، به حفظ و تقویت هویت محلی نیز کمک کنند.