به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع طبیعی گچساران گفت: آتش سوزی ارتفاعات منطقه گناوه گچساران از ظهر امروز شنبه سوم آغاز شد و بلافاصله نیرو‌های امدادی و منابع طبیعی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند.

علیپور افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و پوشش انبوه گلی، عملیات مهار آتش با دشواری زیادی همراه است. به‌ویژه وزش باد‌های شدید در ارتفاعات باعث شده تا شعله‌ها در بخش‌های مختلف گسترش یابند و کنترل آتش به‌کندی پیش برود.