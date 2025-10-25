آتشسوزی در ارتفاعات قلات گناوه گچساران
کوههای منطقه گناوه گچساران طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع طبیعی گچساران گفت: آتش سوزی ارتفاعات منطقه گناوه گچساران از ظهر امروز شنبه سوم آغاز شد و بلافاصله نیروهای امدادی و منابع طبیعی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند.
علیپور افزود: با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و پوشش انبوه گلی، عملیات مهار آتش با دشواری زیادی همراه است. بهویژه وزش بادهای شدید در ارتفاعات باعث شده تا شعلهها در بخشهای مختلف گسترش یابند و کنترل آتش بهکندی پیش برود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران با ابراز نگرانی از شرایط فعلی اظهار کرد: باوجود حضور نیروهای امدادی، شرایط بهگونهای است که از تمامی مدیران، دستگاههای اجرایی، نیروهای مردمی و دوستداران طبیعت عاجزانه تقاضا داریم برای مهار آتشسوزی وارد عمل شوند.