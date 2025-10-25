پخش زنده
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: توسعه حریم پیرامونی مسجد مقدس جمکران با حفظ شأن معنوی منطقه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین محمودی گفت: توسعه و بازآرایی محدوده پیرامونی مسجد مقدس جمکران با هدف ارتقای خدمات به زائران، حفظ شأن معنوی و ایجاد زیرساختهای مناسب در قالب طرح جامع توسعه در حال اجراست.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز مسجد مقدس جمکران در ترویج فرهنگ مهدویت گفت: طرح توسعه حریم پیرامونی مسجد مقدس جمکران با دو رویکرد اصلی «خدمترسانی به نمازگزاران» و «صیانت از شأن معنوی مسجد» در حال اجراست.
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم افزود: در راستای این طرح، حدود ۱۷ پلاک اطراف مسجد تملک و ساماندهی کورههای آجرپزی قدیمی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ایجاد پارکینگهای چندمنظوره در مساحت ۱۰۰ هکتار، بهبود راههای دسترسی جادهای و ریلی، تکمیل شبکههای خدمات شهری، توسعه مدینهالزائرین و احداث بوستانهای پیرامونی از دیگر بخشهای طرح جامع توسعه است.
محمودی با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به قم و پیگیریهای استاندار محترم افزود: حمایتهای ملی و استانی زمینهساز گسترش گردشگری مذهبی و تحقق زیست زائرانه در قم شده است.