معاون بهسازی و نوسازی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری کرج گفت: بستههای تشویقی و آگاهی رسانی برای نوسازی اهمیت ویژهای دارد چرا که بستری را برای امیدآفرینی در محلات ایجاد و احیاء میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، اولیایی با حضور در برنامه زنده رهیافت رادیو البرز گفت: کلانشهرها موظف شدهاند در زمینه نوسازی و بهسازی گامهای موثری را بردارند، با توجه به قوانین بخش شاخصی از بودجه دستگاههای مرتبط برای نوسازی صرف میشود. توسعه عدالت محور در مناطق کم برخوردار از برنامههای در دست اقدام است.
وی با اشاره به بخشودگی عوارض مازاد در املاکی که بالای ۱۱۰ متر مربع هستند به مجری رادیو البرز توضیح داد: تجمیع چند مسکن به صورت بلوک از جمله اقدامهای مورد توجه در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده است. اگر معبری در چند قطعه ساختمان باشد و ساکنان بخواهند تجمیع کنند آن معبر به صورت رایگان به ساکنان زمین اهداء میشود. امسال نیز بار دیگر بستههای تشویقی در شورای شهر بازبینی و مصوبات آن مطرح شد.
