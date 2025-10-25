

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی گفت:باتوجه به مطالبات عمده هم استانی های مقیم عسلویه و سایر شهرستان های همجوار برای برقراری پرواز خرم آباد به عسلویه ، ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه امروز اولین پرواز از فرودگاه شهدای خرم آباد به عسلویه انجام می شود.



استاندار لرستان افزود: بر اساس برنامه اعلام شده؛ پروازها به صورت هفتگی و در روز شنبه ساعت ۱۵:۱۵ از فرودگاه خرم آباد به مقصد عسلویه و ساعت ۱۸:۳۰ از عسلویه به مقصد خرم آباد دایر می شود.

وی گفت:برای توسعه و تقویت زیرساختهای اقتصادی استان ،پروازها از فرودگاه شهدای خرم آباد به عسلویه انجام می شود تا شاهد تحقق بخش دیگری از مطالبات مردمی و ظرفیت های ویژه لرستان برای جذب سرمایه گذار، توسعه گردشگری باشیم.



برقراری این پرواز زمینه بسترسازی هرچه بیشتر برای بین المللی شدن پروازهای فرودگاه خرم آباد است.







