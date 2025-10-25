پخش زنده
نماینده مجلس اندیمشک در مجلس شورای اسلامی بر تقویت و تجهیز مراکز درمانی این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش قلاوند با تاکید بر نیاز این شهرستان به دانشکده علوم پزشکی اظهار کرد: انتظار از وزارت بهداشت سرعت بخشی به تایید و تصویب دانشکده علوم پزشکی و پرستاری اندیمشک است.
وی افزود: محل دانشگاه سابق علمی کاربردی اندیمشک که سال گذشته تعطیل شد، دارای کاربری آموزشی است و برای ایجاد دانشکده علوم پزشکی و پرستاری انتخاب شده است.
قلاوند اظهار داشت: محل دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک در صورت جلسهای به دانشگاه علوم پزشکی اهواز واگذار شد و انتظار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرعت بخشی در تایید و تصویب دانشکده علوم پزشکی و پرستاری اندیمشک و همچنین تجهیز این دانشکده است.
نماینده مجلس اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه اخلال، دخل و تصرف و تاخیر در تایید، تصویب و راه اندازی دانشکده علوم پزشکی به زیان پیشرفت اندیمشک است.
وی با انتقاد از جانمایی نادرست بیمارستان در حال احداث ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک بیان داشت: جانمایی نادرست و قرار گرفتن این بیمارستان در کنار منابع ذخیره نفت شرکت پخش فرآوردههای نفتی موجب توقف عملیات عمرانی و تکمیل این بیمارستان شده است.
قلاوند میگوید: قرار گرفتن منابع ذخیره نفت در منطقه مسکونی اندیمشک از نگاه اصول پدافند غیرعامل خطرناک است و باید به بیرون از شهر منتقل شود.
وی تاکید کرد: طرح بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک اگرچه جانمایی نادرستی دارد ولی نباید قربانی این مشکل شود.
نماینده مجلس اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت و تجهیز مراکز درمانی این شهرستان گفت: تامین اعتبارات، تجهیزات و امکانات پزشکی و درمانی مراکز درمانی شهرستان از جمله دستگاههای تشخیصی و درمانی و تخصیص آمبولانس برای پایگاههای فوریت پزشکی شهری، روستایی و جادهای اندیمشک اولویت دارد.
وی اضافه کرد: نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستان امام علی (ع) و سایر مراکز درمانی اندیمشک به دلیل اضافه شدن جمعیت شناور ناشی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی و همچنین زائران راهیان نور و اربعین با حجم بالای کار دچار فرسایش شده است.
جهانبخش قلاوند اظهار داشت: بر لزوم استفاده از نیروهای بومی و دانش آموختگان اندیمشک در رشتههای بهداشتی، سلامت و درمانی تاکید کرد و گفت: استفاده از نیروهای متخصص بومی علاوه بر حل مشکل بیکاری، کمبود نیروی انسانی متخصص و بومی را برطرف میکند.
وی با بیان اینکه تکمیل طرحهای درمانی اندیمشک نباید دچار وقفه شود، افزود: پیگیری راهکارهای قانونی و اداری به منظور سرعت بخشی در تکمیل طرحهای بهداشتی و درمانی اندیمشک در سطح استانی و ملی پیگیری میشود.