نایب قهرمانی تیم فوتبال شبکه دنا در جام مراکز کشور
تیم فوتبال شبکه استانی دنا در مسابقات جام مراکز مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم فوتبال صدا و سیمای استان در این دوره از مسابقات با غلبه بر حریفان قدری، چون فارس، اصفهان، ایلام، تبریز، راهی فینال جام فوتبال مراکز در ورزشگاه جام جم شد. تیم فوتبال شبکه دنا در مسابقه نهایی با قضاوت پیام حیدری داور لیگ برتری با ترکیب، مهدی کرمی خواه، ولی رسائیان، اکبر بناوند، سجاد شفیعی، موسی رمضانی، اکبر بناوند، مهرداد بینا، مسعود قهرمانی، امین آزم، حسین مرتضایی، محمود باقری، رضا نصیرزاده، حسینعلی رنجبر، افشین آذرپیوند، روح اله موسوی ابوالفضل علوی، عقیل هاشم پور، احمد وطن پرست، با سرمربی گری حمید شیروزاده، و سرپرستی رحمت رمضانی با نتیجه ۴بریک نتیجه به حریف تهرانی که از همه ظرفیت های خود از بازیکنان تمام شبکه های سازمان صدا وسیما برخودار بود واگذار و نایب قهرمان شد،
در این مسابقه حذاب و دیدنی جام نایب قهرمانی به بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال شبکه دنا از سوی رئیس سازمان صدا وسیما، معاونت امور استانهای سازمان، مدیرکل شبکه استانی دنا و دیگر مقامات بلندپایه سازمان صدا وسیما حضور داشتند اهدا شد.