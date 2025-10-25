به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم فوتبال صدا و سیمای استان در این دوره از مسابقات با غلبه بر حریفان قدری، چون فارس، اصفهان، ایلام، تبریز، راهی فینال جام فوتبال مراکز در ورزشگاه جام جم شد.

تیم فوتبال شبکه دنا در مسابقه نهایی با قضاوت پیام حیدری داور لیگ برتری با ترکیب، مهدی کرمی خواه، ولی رسائیان، اکبر بناوند، سجاد شفیعی، موسی رمضانی، اکبر بناوند، مهرداد بینا، مسعود قهرمانی، امین آزم، حسین مرتضایی، محمود باقری، رضا نصیرزاده، حسینعلی رنجبر، افشین آذرپیوند، روح اله موسوی ابوالفضل علوی، عقیل هاشم پور، احمد وطن پرست، با سرمربی گری حمید شیروزاده، و سرپرستی رحمت رمضانی با نتیجه ۴بریک نتیجه به حریف تهرانی که از همه ظرفیت های خود از بازیکنان تمام شبکه های سازمان صدا وسیما برخودار بود واگذار و نایب قهرمان شد،