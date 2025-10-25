پخش زنده
تفاهمنامه همکاری میان جهاددانشگاهی و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با هدف گسترش همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و زمینهسازی برای بهرهمندی بیشتر پژوهشگران از منابع علمی، در قم به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تفاهمنامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) بهمنظور توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و ارتقای خدمات اطلاعرسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوشهای علمی در سطح جامعه و زمینهسازی با هدف بهرهمندی بیشتر پژوهشگران از اطلاعات علمی، منعقد شد.
مهدی باصولی معاون آموزش جهاددانشگاهی در این جلسه گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد انقلابی است. هدف حوزه آموزش این است که فاصله بین بازار کار و دانشگاه را برطرف کنیم. آموزشهای آکادمیک نمیتواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد. از همینرو، با گروههای مختلف و سازمانهای مختلف همکاری داریم و با نیازسنجی سعی میکنیم این فاصله را برطرف کنیم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان اینکه مجموعه جهاددانشگاهی یکی از مجموعههای افتخارآمیز انقلاب است، گفت: عنوان جهاددانشگاهی از عناوین پرمسمی است. کارهای فرهنگی بزرگی توسط جهاددانشگاهی در دانشگاهها صورت میگیرد.
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی افزود: بسیار مغتنم است که مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با نهادی، چون جهاددانشگاهی همکاری دارد، این مرکز، کاملاً مستقل از ارگانهای دولتی و حوزه علمیه بوده، اما ارتباطات و همکاریهای خوبی با حوزه علمیه دارد.
وی افزود: مسئله فقه پزشکی در طی این همکاری با جهاددانشگاهی پیگیری میشود و امروزه ثمره و برکات بسیار خوبی در این راستا را شاهد هستیم. فارغالتحصیلان بسیاری در زمینه فقه پزشکی در طی دورههای آموزشی که در این مرکز برگزار شده، تربیت یافتهاند. فقه پزشکی که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ارائه میشود، عنوان فوق تخصص دارد که بعد از دوره درس خارج برای طلاب ارائه میشود.
فاضل لنکرانی گفت: ارتباطی که مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با جهاددانشگاهی دارد، میتواند اثرگذاری دوسویه داشته باشد، وحدت حوزه و دانشگاه از همین جا شکل میگیرد چرا که رسالت اصلی حوزههای علمیه پرداختن به دین و رسالت اصلی دانشگاهها علم است؛ تلاقی و همکاری این دو باعث نتایج و برکات فراوانی به خصوص برای نسل امروز دارد.
احمدحسین سلگی مدیرکل پروژههای آموزشی جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی نهادی است که در چند حوزه فعالیت میکند. با تأسیس جهاددانشگاهی و با گذشت زمان، مسئولیت پژوهش به رسالتهای جهاددانشگاهی افزوده شده است. اکنون بیشتر مردم پژوهشگاه رویان را میشناسند، اما نمیدانند که این پژوهشکده، یکی از تولیدات جهاددانشگاهی است. امروزه جهاددانشگاهی ۳۳ پژوهشکده و پژوهشگاه دارد که به فعالیتهای پژوهشی در ۱۲۰ گروه میپردازند.
یادآور میشود، برگزاری دورههای آموزشی عمومی، تخصصی و مهارتی برای جامعه هدف مشترک از جمله طراحی، تدوین اجرای دورههای آموزشی مهارتی و تخصصی در حوزههای کسبوکار حلال، فقه پزشکی، فقه اقتصاد، علوم اسلامی، قرآنی، طراحی و اجرای پروژهها مطالعاتی مشترک در حوزههای فقهی و علوم اسلامی و تولید و انتشار محتوای علمی، فقهی در قالب کتب، مقالات، مجلات و رسانههای دیجیتال از جمله موارد زمینههای همکاری مشترک است.