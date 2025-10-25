به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پی وقوع حادثه انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پراید در محور بندر امام خمینی به آبادان هفت نفر مصدوم شدند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی آبادان اظهار کرد: جمعه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر انحراف یک خودروی سواری پراید از جاده در محور بندر امام خمینی به آبادان، بعد از سه‌راهی خوردورق به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

یاسین افرا افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه هفت نفر از سرنشینان خودرو شامل چهار آقا به سنین ۶۱، ۴۳، ۹ و ۱.۶ ساله و سه خانم به سنین ۲۵، ۱۳ و ۷ ساله مصدوم شدند.