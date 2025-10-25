پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی ترافیک شهرستان خوی با تصویب واگذاری ورودیهای شهر تا محدوده استحفاظی شهرداریها، اقدام مهمی در راستای ساماندهی و توسعه مدیریت ترافیک شهری انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی، در نشست شورای ترافیک شهرستان با حضور شهرداران، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان راهداری استان، واگذاری ورودیهای شهر به شهرداریها را گامی راهبردی در مدیریت ترافیک و بهبود خدمات شهری دانست و گفت:این مصوبه زمینهساز اجرای طرحهای جامع ترافیکی، ساماندهی مبادی ورودی، نصب علائم راهنمایی، بهسازی معابر و ارتقای ایمنی و زیباسازی شهری خواهد بود و مدیریت ورودیها را به شکل منسجم در اختیار شهرداریها قرار میدهد. با اجرای این طرحها، سرعت سفرهای درونشهری کاهش یافته، دسترسی به مراکز درمانی و تجاری تسهیل میشود و زیرساختی مطمئن برای توسعه آینده خوی فراهم خواهد شد. رشد سریع شهر فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده، اما همزمان چالشهایی مانند افزایش حجم ترافیک در محورهای اصلی به همراه داشته است. طرح جامع مدیریت ترافیک بر پایه توسعه عمودی شهر و ایجاد شبکههای ارتباطی چندسطحی طراحی شده تا هم پاسخگوی نیازهای امروز باشد و هم زیرساختی برای فردای شهر فراهم یابد. وهمچنین باید با وحدت رویه، مطالعات فنی، تأمین اعتبار و اجرای پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند تا تحولی محسوس در مدیریت ترافیک ایجاد شود.
حسین باقرزاده، جانشین معاونت راهداری استان آذربایجانغربی، جزئیات واگذاری ورودیها را تشریح کرد و گفت:مطابق آخرین مصوبات قانونی، با انتقال مدیریت ورودیهای شهر به شهرداریها، امور نگهداری، ایمنی، روشنایی و ساماندهی مبادی شهری با سرعت و انسجام بیشتری انجام میشود. این اقدام نقش مؤثری در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی شهروندان به مراکز خدماتی و تجاری دارد.