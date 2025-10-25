پخش زنده
بیش از چهار هزار لیتر گلاب غیراستاندارد در کاشان کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از ضبط چهار هزار و۲۶۰ لیتر گلاب بدون ویژگیهای استاندارد در یکی از واحدهای تولیدی این شهرستان خبر دادوگفت: این محصول پیش از ورود به بازار مصرف و در مرحله تولید، با تلاش کارشناسان نظارت بر فرآوردههای غذایی معاونت غذا و دارو شناسایی و توقیف شد.
حمیدرضا بنفشه افزود: نتایج بررسیهای آزمایشگاهی نشان داد این محصول نهتنها بر اساس استانداردهای ملی تولید نشده است، بلکه مصرف آن میتواند تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه به شمار آید.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در تولید فرآوردههای خوراکی ادامه داد: تولیدکنندگان موظف هستند، همه ضوابط مربوط به کیفیت مواد اولیه، شرایط بهداشتی محیط تولید و استانداردهای فنی را رعایت کنند.
حمیدرضا بنفشه افزود:گلابهای غیر استاندارد ممکن است حاوی ترکیبات غیرمجاز و آلایندههای مضر باشند که سلامت مصرفکنندگان را به خطر میاندازند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه محصولات بدون استاندارد، از سامانه ۱۹۰ به اطلاع معاونت غذا و دارو اطاع دهند و یا با شماره ۰۳۱۵۵۴۷۳۰۲۵ تماس بگیرند.