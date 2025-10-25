به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم مسابقات جهانی تکواندو در ووشی چین، مهدی حاجی موسایی در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم، دور نخست «مکینتاش» از انگلیس را ۲ بر صفر برد، وی سپس «ارنست مرداناج» از آلبانی را در ۲ راند مغلوب کرد و در دور یک هشتم نهایی مقابل «عمر فاروق داییوگلو» از ترکیه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

نماینده ایران در دور یک چهارم نهایی مقابل «کریستین برگ» از نروژ ۲ بر صفر برنده شد و در دیدار نیمه نهایی مقابل «جون جانگ» ۲ بر یک به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

حاجی موسایی در دیدار نهایی مقابل «محمد خلیل جندوبی» دارنده ۲ مدال برنز المپیک توکیو و پاریس مبارزه کرد و با وجود اینکه از حریف در امتیازات پیش افتاده بود، اما به علت آسیب دیدگی شرایط بازی نداشت و در نهایت به نشان ارزشمند نقره بسنده کرد.

حاجی موسایی بعد از ۶ سال نخستین فینالیست تکواندو ایران در پیکار‌های جهانی لقب گرفت در وزن او ۴۹ تکواندوکار شرکت داشتند.

امروز همچنین در وزن منهای ۴۹ کیلوگرم بانوان که ۵۰ تکواندوکار حضور داشتند، مهلا مومن زاده ابتدا «کارابو کولا» از بوتسوانا را ۲ بر صفر برد، اما در دیدار با «فوفونا» از فرانسه ناکام ماند و با نتیجه ۲ بر صفر باخت و حذف شد.

دیروز هم در نخستین روز مسابقات جهانی ناهید کیانی و آرین سلیمی هر دو در دومین مسابقه خود با شکست از حریفانشان از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جهانی تکواندو با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از ۵۷ کشور به میزبانی ووشی چین برگزار می‌شود.