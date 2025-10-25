پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از ظرفیت مخازن سدهای استان کرمان پر است که این رقم در مقایسه با پارسال ۷ درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای علیدادی سلیمانی گفت: با توجه به آمار بارندگیهای ایستگاههای بارانسنجی استان، میزان بارندگی مهرماه در پاییز سال ۱۴۰۴ در سطح استان کرمان صفر میلیمتر گزارش شده است که این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته ۱.۶ میلیمتر و در زمان بلندمدت ۱.۳ میلیمتر گزارش شده است که نمایش دهنده کاهش ۱۰۰ درصدی است.
وی افزود: با توجه به گزارش پیشبینی مرکز تحقیقات آب منتشر شده در مورخ ۷ مهر ۱۴۰۴، که حاکی از افزایش دمای هوای کشور و کاهش چشمگیر بارندگیها میباشد، بایستی انتظار سال نه چندان پر بارانی را داشت.
وی با اشاره به شرایط نگرانکننده ذخایر آبی استان اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود ۱۷ درصد از ظرفیت مخازن سدهای استان کرمان پر است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در همین زمان ۷ درصد کاهش نشان میدهد.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: مجموع ظرفیت سدهای مخزنی استان شامل سدهای شهید سلیمانی بافت، جیرفت، تنگوئیه سیرجان و نساء بم برابر ۹۷ میلیون مترمکعب است. در حال حاضر حجم ذخیره آب در سد جیرفت ۷۸ میلیون مترمکعب، در سد تنگوئیه سیرجان ۲.۵ میلیون مترمکعب، در سد شهید سلیمانی بافت ۵.۷ میلیون مترمکعب و در سد نساء بم ۱۰.۴ میلیون مترمکعب گزارش شده است.