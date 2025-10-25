به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر ضرورت طرح مطالعاتی در مرمت بنا‌های تاریخی، گفت: بازسازی بدون طرح مرمتی دقیق علاوه بر تهدید اصالت بناها، می‌تواند به تخریب آنها منجر شود.

شهباز محمودی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول علمی و قانونی در مرمت بنا‌های تاریخی استان، اظهارکرد: مرمت بنا‌های تاریخی به معنای رفع آسیب‌ها و بازسازی بخش‌های تخریب‌شده است. اما هیچ‌گاه نمی‌توان بدون طرح مطالعاتی و مرمتی وارد عمل شد. قانون صراحت دارد که مرمت‌های سلیقه‌ای و بدون برنامه ممنوع است و تا زمانی که طرح مرمتی برای یک بنا وجود نداشته باشد، اجازه شروع صادر نمی‌شود.

وی افزود: در گذشته برخی بنا‌ها بدون طرح مرمتی و مطالعات علمی مرمت شده‌اند که نتیجه آن، آسیب به اصالت بنا‌ها و کاهش ارزش تاریخی آنها بوده است.

محمودی درباره طرح های مرمتی امسال توضیح داد: امسال چهار بنای تاریخی در اولویت مرمت قرار دارند. این بنا‌ها عبارت‌اند از حمام حیدرآباد، امامزاده بی‌بی سکینه، حمام شهرک طالقان و حمام بانو صحرای ساوجبلاغ که برای این بنا‌ها ابتدا کارشناسان بودجه اقدامات لازم را انجام دادند و شرح خدمات مطالعاتی آماده شد. این شرح خدمات به معاونت توسعه ارسال شده تا در سامانه ثبت و سپس طرح مرمتی دقیق تهیه شود.

وی بیان کرد: پس از تهیه طرح مرمتی نیز درخواست اعتبار برای بازسازی و مرمت کامل بنا‌ها ارائه خواهد شد. این اقدامات در اولویت برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی البرز قرار دارد تا هیچ طرحی بدون پشتوانه علمی و برنامه مشخص اجرا نشود.

محمودی با تاکید براینکه مرمت بدون مطالعه و بررسی دقیق می‌تواند به تخریب بیشتر بنا‌ها منجر شود، گفت: مطالعات مرمتی شامل بررسی مصالح اولیه، نوع ملات، ساختار دیوارها، سقف‌ها و جزئیات تزئینی بنا‌ها است. همه این اطلاعات ثبت شده و مرمتگران موظف هستند در روند بازسازی از همان مصالح و روش‌ها استفاده کنند تا اصالت بنا حفظ شود.



