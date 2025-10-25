پخش زنده
امروز: -
حاج عبدالله کریمی جانباز ۷۰ درصد شهرضایی پس از ۴۰ سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت درشهرضا آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهید کریمی ۷ بهمن ۱۳۳۵ در شهرضا متولد شد و در ۱۱ اسفند ۱۳۶۴ در عملیات پدافندی در منطقه شلمچه از ناحیه دست و پهلوی چپ و پای راست و شکم به شدت مجروح شد.
از این شهید بزرگوار ۴ پسر و ۲ دختر به یادگار مانده است.
پیکر شهید کریمی فردا یکشنبه ۴ آبان ماه ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان هلال احمر تا امامزاده شاهرضا (ع) تشییع میشود.
همچنین مراسم بزرگداشتی عصر فردا از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در بیت العباس (ع) شهرضا برگزار میشود.