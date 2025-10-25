فرصت پیش ثبت نام حج تمتع برای دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵ بهمن ماه ۸۶، از امروز سوم آبان برای متقاضیان، فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیش ثبت نام برای اولویت‌های مختلف به ترتیب اطلاعیه اعلامی از روز بیستم مهر در سراسر کشور آغاز شد و این روند تا تکمیل ظرفیت استان‌ها ادامه دارد.

در این مدت تا پایان عصر جمعه دوم آبان، ۳۰ هزار نفر از متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به نشانی my.haj.ir نام نویسی کرده‌اند و استان‌های خراسان رضوی و تهران در ردیف‌های اول تعداد پیش ثبت نام هستند.

از امروز شنبه سوم آبان نیز پیش ثبت نام از ودیعه گذاران حج تا نیمه بهمن ماه ۱۳۸۶، آغاز شده است.

متقاضیان باید با مراجعه به سامانه حجِ من به نشانی my.haj.ir برای تکمیل اطلاعات فردی و پیش ثبت نام و واریز هزینه علی الحساب اولیه برای اعزام به حج ۱۴۰۵ اقدام کنند.