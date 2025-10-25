به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب بیان کرد:ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های آغاجاری، باوی و هندیجان با هدف توسعه زیرساخت‌های ثبتی و بهبود کیفیت خدمات در دست ساخت هستند که از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات تامین اعتبار شدند.

وی گفت: طرح احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آغاجاری به اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال نیاز دارد که از محل طرح نشان دار کردن مالیات تامین اعتبار شده است و اجرای این طرح گامی موثر در راستای ارتقای فضای اداری و تسریع در روند خدمت‌رسانی به شهروندان این شهرستان محسوب می‌شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک ضمن اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز ساخت ۲ ساختمان واحدهای ثبتی شهرستان‌های باوی و هندیجان از محل اعتباری نام برده افزود: همراهی مردم در تخصیص بخشی از منابع مالیاتی به طرح‌های عمرانی استان، نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق، افزایش شفافیت مالی و تحقق عدالت در هزینه‌کرد منابع عمومی دارد.