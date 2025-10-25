به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز،سوم آبان در حاشیه بازدید از دومین جشنواره نمایشگاهی روز ملی زعفران در مشهد، افزود: وقتی قیمت برنج در بازار داخلی از قیمت وارداتی آن بالاتر است، حتی با درنظرگرفتن نرخ آزاد ارز، باید اجازه دهیم هرکس توان واردات دارد، اقدام کند؛ البته با کنترل لازم تا بازار دچار نوسان نشود.

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی به دلایل مختلف برای واردات نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی اعمال می‌کند، موجب مشکلاتی شده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز که کارش کاملاً بازرگانی است، در حوزه غیرتخصصی فعالیت می‌کند. جهاد کشاورزی مأموریت تولیدی دارد، اما بازرگانی دولتی در حوزه تجارت فعالیت دارد و این دو حوزه باید از هم تفکیک شوند تا کار‌ها تخصصی‌تر پیش برود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در استانی مثل خراسان رضوی، با وجود تاجران بسیار باتجربه و متخصص، به دلیل انحصار در تخصیص ارز، امکان واردات فراهم نیست. وقتی ما ۸ درصد جمعیت کشور را داریم، باید بتوانیم درباره مایحتاج همین جمعیت تصمیم بگیریم. اتاق بازرگانی خراسان رضوی از قدرتمندترین اتاق‌های کشور است و توان واردات مایحتاج استان را دارد.

وی در پایان، از برگزارکنندگان نمایشگاه زعفران قدردانی کرد و گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و تعامل بیشتر فعالان این حوزه فراهم کرده است.