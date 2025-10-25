پخش زنده
کارگاه و گالری چرمدوزی با حضور مریم جلالی، معاون صنایعدستی کشور در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کارگاه و گالری چرمدوزی با حضور مریم جلالی، معاون صنایعدستی کشور، محمدرضا طنابی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۲ آبان ۱۴۰۴ در ارومیه افتتاح شد.
این کارگاه و گالری با سرمایهگذاری بیش از هفت میلیارد تومان و با اشتغالزایی برای ۱۳ نفر فعالیت خود را آغاز کرده است.
معاون صنایعدستی کشور در این مراسم گفت: برای ترویج و ایجاد جذابین برای فروش محصولات صنایعدستی از بستهبندی متناسب با نوع محصول استفاده شود، مد و لباس و لوازم خانگی دو حوزه پیشرو در زمینه صنایعدستی است.
مریم جلالی گفت: برای ترویج صنایعدستی باید کالای زودمصرف را به کالای دیرمصرف گره زد، برای مثال برای محصولات سوغات نیز میتوان از بستهبندی صنایعدستی استفاده کرد.