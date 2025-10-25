معاون هماهنگ‌کننده سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم از آغاز اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان خبر داد و گفت: این اردو‌ها با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و دفاع مقدس، از سوم آبان تا پایان آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیر جعفری، در حاشیه مراسم بدرقه نخستین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) گفت: با توجه به گرمای هوا و با هدف رفاه حال دانش‌آموزان، اعزام‌ها از آبان‌ماه آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که در آبان دانش‌آموزان دختر و در آذرماه دانش‌آموزان پسر عازم سرزمین‌های نور خواهند شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته یازده‌هزار دانش‌آموز قمی در این اردو‌ها شرکت کردند، گفت: امسال برنامه‌ریزی شده است تا حدود ده‌هزار دانش‌آموز در قالب کاروان‌هایی با شش‌دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام شوند تا از فرصت محدود دو ماهه حداکثر استفاده صورت گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم، افزود: اردوی دانش‌آموزان چهار روزه است که شامل یک روز رفت، یک روز برگشت و دو روز بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق عملیاتی خوزستان خواهد بود.

جعفری ادامه داد: در این سفر، دانش‌آموزان از یادمان‌های فتح‌المبین، هویزه، شلمچه بازدید می‌کنند و علاوه بر آن، بازدید از فکه و یادمان شهید سید مرتضی آوینی نیز در برنامه قرار دارد.

وی گفت: برنامه‌های فرهنگی و شب‌های خاطره هم در اردوگاه‌های شهید زین‌الدین اندیمشک و شهید حبیب‌اللهی اهواز برای دانش‌آموزان تدارک دیده شده تا این سفر، تجربه‌ای ماندگار و تأثیرگذار برای آنان باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم، با اشاره به ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دوم متوسطه و نیز دانش‌آموزان کلاس نهم مدارس متقاضی افزود: سیاست امسال بر این است که بیشتر شرکت‌کنندگان از میان «سفر اولی‌ها» باشند تا دانش‌آموزانی که برای نخستین بار راهی سرزمین‌های نور می‌شوند، بیشترین بهره را از این سفر معنوی ببرند.