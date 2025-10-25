پخش زنده
برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، مسابقات تیر اندازی اهداف پروازی ویژه شکارچیان در طرح ساحلی گلسار حویق تالش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این رقابتها که با حضور ۶۰ شرکتکننده از شهرستانهای تالش، آستارا و اسالم بهصورت آزاد برگزار شد، شرکتکنندگان در فضایی رقابتی و هیجانانگیز به مصاف یکدیگر رفتند.
این رویداد، علاوه بر ایجاد لحظاتی بهیادماندنی برای شرکتکنندگان و مهمانان، زمینهای برای تقویت روحیه ورزشی و ارتقای فرهنگ ورزش در منطقه فراهم کرد.
مسئولان برگزاری ابراز امیدواری کردند که با تداوم چنین برنامههایی، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر ورزش در شهرستانها بهویژه در رشته تیراندازی باشیم.
در پایان، نفرات برتر این مسابقات معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.