معاون صنایعدستی کشور گفت: مدرسه هدایت ارومیه و سایر خانههای صنایعدستی باید کانون تولید عاطفه، ارتباط بین هنرمندان و صنعت، کانون ارتباط بین استاد و شاگرد و کانون ارتباط بین تولیدکننده و مصرفکننده باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مریم جلالی، معاون صنایعدستی کشور به همراه مرتضی صفری، مدیرکل، محمدرضا طنابی معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از اولین خانه و موزه صنایعدستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت ارومیه بازدید کرد.
مریم جلالی افزود: در این کانون هنرمندان با اقوام و مذاهب مختلف گرد هم آمده و هنر خود را در معرض نمایش گذاشتهاند.
او ادامه داد: باید همه دست در دست هم داده و از ظرفیت دانشآموزان و دانشجویان در عرصه صنایعدستی استفاده کرده و از آنها برای کاریابی و ورود به بازار کار بهره برد چرت که آثار تولیدی صنایعدستی، آثار موزهای ۱۰۰ سال آینده کشور است.