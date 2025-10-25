معاون صنایع‌دستی کشور گفت: مدرسه هدایت ارومیه و سایر خانه‌های صنایع‌دستی باید کانون تولید عاطفه، ارتباط بین هنرمندان و صنعت، کانون ارتباط بین استاد و شاگرد و کانون ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی کشور به همراه مرتضی صفری، مدیرکل، محمدرضا طنابی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از اولین خانه و موزه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت ارومیه بازدید کرد.

معاون صنایع‌دستی کشور در این بازدید اظهار کرد: مدرسه هدایت ارومیه و سایر خانه‌های صنایع‌دستی باید کانون تولید عاطفه، ارتباط بین هنرمندان و صنعت، کانون ارتباط بین استاد و شاگرد و کانون ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

مریم جلالی افزود: در این کانون هنرمندان با اقوام و مذاهب مختلف گرد هم آمده و هنر خود را در معرض نمایش گذاشته‌اند.

او ادامه داد: باید همه دست در دست هم داده و از ظرفیت دانش‌آموزان و دانشجویان در عرصه صنایع‌دستی استفاده کرده و از آنها برای کاریابی و ورود به بازار کار بهره برد چرت که آثار تولیدی صنایع‌دستی، آثار موزه‌ای ۱۰۰ سال آینده کشور است.