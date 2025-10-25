مادر شهیدان دیدار و خواهر شهید باران رمضانی به عزیزان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بخشدار بخش جنت داراب گفت: شب گذشته حاجیه خانم صنم رمضانی مادر شهیدان دیدار در سن ۸۶ سالگی به علت ایست قلبی به فرزندان شهیدش پیوست.

عبدالحمید نیکبخت افزود: مراسم تشییع پیکر این مادر فداکار فردا یکشنبه چهارم آبان از ساعت ۱۴:۳۰ از میدان امام حسین جنت‌شهر تا گلزار شهید نوابی داراب برگزار می‌شود.

شهید محمد دیدار در عملیات کربلای ۸ در سال ۱۳۶۶ و در سن ۲۵ سالگی ، رمضان دیدار در عملیات کربلای ۸ در سال ۱۳۶۶ و در سن ۲۲ سالگی و گنجعلی دیدار در عملیات شلمچه در سال ۱۳۶۷ و در سن ۱۹ سالگی به شهادت رسیدند.

همچنین باران رمضانی برادر مادرشهیدان دیدار نیز در سن ۲۶ سالگی در سال ۱۳۶۷ و در عملیات شلمچه شهید شد.