دادستان مرکز خوزستان با برگزاری میز خدمت بی‌واسطه و چهره به چهره، به مشکلات ۵۰ نفر از مراجعین رسیدگی و دستورات قانونی لازم را برای حل مسائل آنان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای ارتقای سطح رضایتمندی مراجعین و تکریم ارباب‌رجوع، امیر خلفیان، به همراه معاونین خود، میز خدمت بی‌واسطه برگزار کرد.

این برنامه که با هدف تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولین قضایی و بررسی مشکلات آنان بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای برگزار شد، فرصتی فراهم کرد تا ۵۰ نفر از شهروندان به‌صورت چهره به چهره درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را مستقیماً با دادستان در میان بگذارند.

در این دیدار صمیمانه، دادستان مرکز استان خوزستان با دقت نظر و توجه کامل به درخواست‌های افراد حاضر رسیدگی کرد و در موارد نیاز، راه‌حل‌های مناسب و قانونی را ارائه داد. همچنین با صدور دستورات مقتضی، پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعین برای تسریع در روند حل مسائل آنها مورد تأکید قرار گرفت.

امیر خلفیان در حاشیه این دیدار هدف اصلی از برگزاری این نشست را جلب رضایت عمومی و تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولین قضایی بیان کرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با تلاش مستمر در راستای برخورد با تخلفات و فساد اداری و همچنین ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی به مطالبات مردم، سعی دارد به طور مؤثر و کارآمد در خدمت عموم باشد.

گفتنی است که دیدار دادستان و معاونین وی، با شهروندان فرصتی برای بیان مشکلاتی بود که برخی از مراجعین با آنها در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی یا مسائل حقوقی مواجه بودند. این اقدام نه تنها باعث ایجاد حس اعتماد در میان شهروندان شده است، بلکه نشان‌دهنده رویکرد مردم‌مدارانه دادستانی استان در تعامل با جامعه است.