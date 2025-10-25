به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در نشست شهرداران استان اصفهان بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مقابله هوشمندانه با جنگ اقتصادی و حفظ شفافیت مالی تأکید کرد و گفت: شهرداران لازم است با برنامه‌ریزی هدفمند، آثار تنش‌های معیشتی را در شهر‌ها کاهش دهند و تمرکز خدماتی خود را به رضایت مردم معطوف کنند.

وی، برگزاری بازارچه‌های کوچک محلی و هفتگی را راهی عملی برای کاهش دشواری‌های زندگی دانست و ادامه داد: شهر‌های بزرگ با وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوثر و رفاه باید به سمت راه‌حل‌های بومی‌تر حرکت کنند و شهرداری‌ها می‌توانند با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف را تعدیل کنند.

جمالی‌نژاد گفت: در شرایط فعلی اولویت بر تکمیل طرح‌هایی قرار گیرد که رضایت عمومی بیشتری ایجاد می‌کند و تا پایان دوره مدیریت شهری به بهره‌برداری رسد.

استاندار اصفهان افزود: مدیریت شهری بدون ارتباط مستقیم با شهروندان معنا ندارد و تقویت این پیوند راهی برای حفظ سرمایه اجتماعی در دوره‌های بعدی است.

وی بر اهمیت مشارکت‌های داوطلبانه، انسجام درون‌سازمانی و تدوین نقشه‌راه روشن برای آینده تأکید کرد و ادامه داد: با تداوم جلسات مشترک میان شهرداران، می‌توان دوره فعلی را با نتیجه‌ای متفاوت و پایدار به اتمام رساند.

در این مراسم انتخابات هیأت‌مدیره سازمان همیاری شهرداری‌ها برگزار شد و اعضای جدید معرفی شدند.