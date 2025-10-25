به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۳۰ مهر، سهم حقیقی‌ها، حقوقی و صندوق سهامی به ترتیب ۴۹۳ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال (۶۹.۱ درصد)، ۸۲ هزار و ۳۶ میلیارد ریال (۱۱.۵ درصد) و ۵۰ هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال (۷.۱ درصد) بود.

در هفته یادشده تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کد‌های دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۲۵۲ هزار و ۴۲۲ نفر بود که به تفکیک ۲۵۰ هزار و ۹۰۳ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و یک هزار و ۵۱۹ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. فرآورده‌های نفتی ۲. بانک‌ها ۳. فلزات اساسی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمار‌ها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۴ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.